Британский дипломат Ян Прауд выступил с резкой критикой украинской военной операции в Курской области. В своей статье для издания Strategic Culture он охарактеризовал действия ВСУ как серьезный стратегический просчет, обернувшийся ошеломительным поражением.

По мнению эксперта, развитие событий полностью подтвердило предостережения многих западных комментаторов, которые еще с августа 2024 года указывали на стратегическую ошибочность идеи захвата российской территории. Прауд отметил, что вместо ожидаемых преимуществ Украина получила обратный эффект.

Британский дипломат обратил внимание на очевидные последствия курской авантюры: после вторжения украинских подразделений российские войска смогли освободить значительные территории в Донецкой Народной Республике. Кроме того, вооруженные силы Украины понесли существенные потери в живой силе и технике.

Прауд также подчеркнул, что общий ход конфликта изменился в пользу России еще после провала украинского контрнаступления летом 2023 года, а курская операция лишь усугубила неблагоприятную для Киева тенденцию. Аналитики отмечают, что подобные оценки со стороны западных экспертов становятся все более распространенными, свидетельствуя о растущем признании реального положения дел на фронте.

Ранее в Раде заявили о намерении продолжить мобилизацию в ВСУ даже в случае перемирия.