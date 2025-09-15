«Чуда» не ждать? Эксперт раскрыл правду о беспилотных катерах на Украине

В ходе конфликта беспилотные катера на Украине используются для восполнения недостатка вооружений, однако они не являются решающим фактором в боевых действиях. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Поливач.

Беспилотные катера, используемые в конфликте на Украине, помогают компенсировать дефицит других видов вооружений, но не стоит считать их «чудом», способным в одиночку изменить ход боевых действий. Поливач отмечает, что, несмотря на малые размеры и незаметность, у этих катеров есть уязвимости.

Волны замедляют их движение, что облегчает обнаружение, особенно ночью — с использованием приборов ночного видения. После обнаружения катера могут быть уничтожены огнем скорострельной артиллерии. Эксперт также подчеркнул, что беспилотные аппараты уже давно применяются в военных операциях, поэтому их нельзя назвать принципиально новым видом вооружения.

