Два человека пострадали после атак на Курскую область

В Курской области в результате атак со стороны ВСУ пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в «Макс», передает издание RT .

По данным главы области, инцидент произошел в селе Малое Солдатское. Один из ударов привел к травмированию 46-летнего мужчины. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и акубаротравма.

Еще один удар был нанесен рядом с частным домовладением. В результате ранения получил 59-летний местный житель. Медики выявили у него осколочные повреждения.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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