Собянин сообщил о нейтрализации пяти дронов над столицей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что в ночь с 15 на 16 июня система противовоздушной обороны Минобороны России уничтожила пять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

По его словам, два БПЛА были сбиты первыми, после чего позднее были нейтрализованы еще три воздушные цели. Таким образом, общее число уничтоженных дронов составило пять.

Собянин отметил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые проводят необходимые мероприятия.

Информация о возможных последствиях на земле уточняется.

UPD 06:32 Сбиты еще три беспилотника на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Собянин.

До этого сообщалось, что обломки беспилотника стали причиной пожара на нефтебазе в Краснодарском крае. В целях обеспечения безопасности временно ограничено движение транспорта на участке дороги между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. Дополнительные обстоятельства случившегося уточняются.