Двигатель загорелся на взлете: у Boeing 777 в Шереметьево случилась вторая серьезная поломка за год

Во время взлета Boeing 777, который должен был вылететь в 7:00 мск на кубинский курорт Кайо-Коко, загорелся один из двигателей.

По информации источника, это уже не первая техническая проблема у данного лайнера в этом году.

В начале года у того же Boeing 777 произошел отказ двигателя. Тогда инцидент произошел во время рейса из Москвы на Кайо-Коко (тоже Куба).

Воздушное судно смогло долететь до акватории Норвежского моря, после чего экипаж запросил разрешение на аварийную посадку. Лайнер успешно приземлился в петербургском аэропорту Пулково.

В связи с новым происшествием всех пассажиров сняли рейса и разместили в здании терминала Шереметьево.

Авиакомпания организует для них повторный вылет, который запланирован на 13:00 мск. В настоящее время технические службы проводят осмотр самолета и устанавливают причины возгорания.

