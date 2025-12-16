Двигатель загорелся на взлете: у Boeing 777 в Шереметьево случилась вторая серьезная поломка за год
SHOT: в аэропорту Шереметьево во время взлета загорелся двигатель у Boeing 777
В московском аэропорту Шереметьево произошел инцидент с воздушным судном авиакомпании Nordwind, пишет «Лента.ру».
Во время взлета Boeing 777, который должен был вылететь в 7:00 мск на кубинский курорт Кайо-Коко, загорелся один из двигателей.
По информации источника, это уже не первая техническая проблема у данного лайнера в этом году.
В начале года у того же Boeing 777 произошел отказ двигателя. Тогда инцидент произошел во время рейса из Москвы на Кайо-Коко (тоже Куба).
Воздушное судно смогло долететь до акватории Норвежского моря, после чего экипаж запросил разрешение на аварийную посадку. Лайнер успешно приземлился в петербургском аэропорту Пулково.
В связи с новым происшествием всех пассажиров сняли рейса и разместили в здании терминала Шереметьево.
Авиакомпания организует для них повторный вылет, который запланирован на 13:00 мск. В настоящее время технические службы проводят осмотр самолета и устанавливают причины возгорания.
Ранее сообщалось, что самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог сесть в Москве из-за атаки БПЛА.