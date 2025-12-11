Самолет Пашиняна не смог сесть в Москве из-за атаки украинских БПЛА

Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог совершить посадку в Москве из-за закрытого воздушного пространства и был вынужден уйти на запасной аэродром. Об этом сообщила Baza.

Инцидент произошел на фоне ночной атаки беспилотников, из-за которой в столичных аэропортах были задержаны более 170 рейсов.

По данным источника, борт Пашиняна ACJ319 около часа кружил над территорией Тверской области в ожидании разрешения на посадку, но так его и не получил. В результате самолет был перенаправлен в петербургский аэропорт Пулково, где и приземлился около часа ночи.

Премьер-министр Армении летел в Москву после визита в Германию и планировал принять участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза.

В это время Московский регион подвергся одной из самых масштабных атак за последнее время. Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 31 украинский дрон, летевший на Москву.

Четыре основных аэропорта Москвы — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — по очереди вводили ограничения на полеты. В итоге более 170 рейсов оказались задержаны, отменены или развернуты.

Ранее Министерство обороны РФ раскрыло количество сбитых за ночь украинских беспилотников.