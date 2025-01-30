ФБР исключило версию о теракте при авиакатастрофе в Вашингтоне

Федеральное бюро расследований (ФБР) опровергло предполагаемую версию теракта при столкновении пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60 вблизи аэропорта Р. Рейгана в Вашингтоне, сообщил телеканал NBC.

В связи с инцидентом аэропорт Вашингтона временно приостановил работу по меньшей мере до 31 января.

На борту пассажирского самолета, принадлежащего авиакомпании American Airlines, находилось 64 человека — 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете армии было трое военнослужащих.

По информации BNO News, спасатели обнаружили 19 тел в реке Потомак. Спасатели продолжают работать на месте трагедии. В поисково-спасательной операции участвуют вертолеты и катера. Ранее телеграм-канал SHOT опубликовал видео с моментом столкновения воздушных суден.