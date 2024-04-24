Ивановские десантники штурмом взяли крупный опорник ВСУ на окраинах Часова Яра

«Задача была сложной. Молниеносно заскочили в лесной массив. Противник открыл шквальный огонь. Но благодаря нашим профессиональным навыкам мы не растерялись и начали продавливать этот лесной массив», — рассказал командир штурмовой группы с позывным «Сорок второй».