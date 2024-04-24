Ивановские десантники штурмом взяли крупный опорник ВСУ на окраинах Часова Яра
Фото: [Министерство обороны РФ]
Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ на окраинах города Часов Яр, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Противник в панике покинул позиции, оставив убитых и раненых. Часть военнослужащих ВСУ сдалась в плен.
«Задача была сложной. Молниеносно заскочили в лесной массив. Противник открыл шквальный огонь. Но благодаря нашим профессиональным навыкам мы не растерялись и начали продавливать этот лесной массив», — рассказал командир штурмовой группы с позывным «Сорок второй».
Позже десантники показали трофейное оружие, захваченное в бою.
Ранее тяжелое положение ВСУ в боях за Часов Яр признавал украинский офицер Олесь Маляревич.