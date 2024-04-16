Офицер ВСУ заявил об очень тяжелом положении украинцев у города Часов Яр

Вооруженные силы Украины ведут очень тяжелые бои за город Часов Яр, который находится на территории Донецкой Народной Республики. О патовом положении заявил замкомандира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич во время эфира на телеканале Espreso.

Он сказал, что очень важно не дать российским войскам прорваться к Часову Яру, а также рассказал об отсутствии паритета и очень тяжелой ситуации на данном участке фронта. Офицер заявил, что в настоящее время армия России в шесть раз превосходит вооруженные силы Украины по числу артиллерии, а преимущество по беспилотникам он оценил в два раза. По словам Маляревича, если нашим войскам удастся занять Часов Яр, оттуда россияне смогут бить по позициям украинцев не только в Константиновке и Дружовке, но и «доставать» до Краматорска и Славянска.

Ранее мы писали о том, что президент Украины подписал закон, согласно которому на Украине будет ужесточена мобилизация.