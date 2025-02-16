Атака ВСУ унесла жизни трех человек в Белгородской области

Как сообщает RT со ссылкой на региональный оперштаб, в Белгородской области погибли трое мужчин. Их не стало после атаки вражеским дроном.

Нападение случилось в селе Графовка Краснояружского района. Украинские бойцы нацелили дрона на движущуюся гражданскую машину и подбили ее. В ходе взрыва пострадали все трое мужчин, которые находились в транспорте. Они скончались до прибытия помощи.

Напомним, накануне ВСУ устроили обстрелы сразу нескольких жилых поселений в Белгородской области. Чудом в ходе ударов никто не пострадал и не погиб.

Ранее сообщалось, что на Украине женщина подорвалась вместе с двумя группами сотрудников ТЦК, устраивающих отловы будущих бойцов.