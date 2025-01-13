Количество погибших от пожаров в Калифорнии увеличилось до 24

В Калифорнии продолжается борьба с пожарами. Число погибших в результате трагедии возросло до 24 человек. Об этом говорится в отчете Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Уточняется, что 16 человек погибли в результате пожара, охватившего район Итон. Еще восемь человек стали жертвами пожара в Палисайдс.

Прогнозы экспертов обещают ухудшение погодных условий и усиление ветра, что может способствовать дальнейшему распространению огня. Пожары в Лос-Анджелесе уже вошли в пятерку самых мощных лесных пожаров, зафиксированных с 1932 года в США.

Пожары в Калифорнии бушуют с 7 января. Огонь затронул множество районов, включая Лос-Анджелес, Пасифик-Палисейдс, Альтадену и Малибу. Пожары распространились на площади более 40 тыс. акров (более 16 тыс. гектаров).

В связи с угрозой безопасности власти эвакуировали более 100 тыс. человек. Спасательные службы продолжают борьбу с огнем.

Министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Канады Харджит Саджан сообщил, что на помощь американским спасательным службам направлены канадские пожарные. Он отметил, что за помощью к Оттаве обратились «американские друзья».

Кроме того, в тушении пожара в Калифорнии были задействованы кибертраки Tesla. Глава компании Илон Маск извинился перед клиентами за задержку поставок автомобилей в Калифорнию — именно эти машины используются при тушении огня.

Ранее агентство Bloomberg назвало предварительную причину лесных пожаров в Калифорнии.