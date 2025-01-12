Bloomberg назвал предварительную причину лесных пожаров в Калифорнии

В коммунальной компании Edison International допустили, что лесные пожары в Калифорнии могли начаться из-за обрыва провода, сообщил Bloomberg.

Издание пояснило, что Edison International — компания, которая функционирует на территории Южной Калифорнии. Представители компании заявили, что в районе Сан-Фернандо был обнаружен оборванный провод. Теоретически он мог стать причиной возгорания в Херсте. Согласно данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, в данном районе сгорело 312 гектаров. Возгорание полностью ликвидировать на данный момент не удалось.

В компании Southern California Edison призвали не делать преждевременных выводов. Еще одна версия — провод мог оборваться вследствие пожара. Точно ответить на вопрос должны пожарные службы, которые проводят исследования оборудования.

«Акции Edison упали в цене из-за опасений инвесторов, что ее коммунальное оборудование может быть связано с разрушительными лесными пожарами, которые вспыхнули в Лос-Анджелесе во время сильного урагана «Санта-Ана», — говорится в публикации.

Согласно заявлению компании, на данный момент ни одно пожарное ведомство не потребовало демонтажа или сохранения оборудования.

Издание напоминает, что в 2019 году линии электропередачи компании PG&E Corp стали причиной масштабных лесных пожаров во время сильного ветра. В результате пожаров погибли люди, пострадала инфраструктура. Компания объявила о банкротстве.

Ранее сообщалось, что Байден назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата.