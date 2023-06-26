«В аэропортах, лесах, озерах, торговых центрах и магазинах»: в Москве обеспокоились нашествием змей

Жители Москвы жалуются, что уже две недели приходится соседствовать со змеями, сообщает Baza.

По данным журналистов, особенно пресмыкающиеся беспокоят людей в поселении Московский, где они заняли главную площадь. Горожанам приходится вызывать экстренные службы, чтобы змей отлавливали. Но даже после этого рептилии возвращаются.

«Они сейчас везде. В аэропортах, лесах, озерах, торговых центрах и магазинах»; «Только не убивайте их, это же ужи обыкновенные», — написали горожане.

Многие беспокоятся, что такое поведение змей может быть связано с экологическими проблемами.

«В последнее время животные странно себя ведут. Что-то странное происходит с экологией. Вот и змеи теперь приползли. Интересно мнение специалистов об этом», — рассуждают анонимный пользователь.

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