Массовая атака БПЛА 21 июня: дроны сбивают над Подмосковьем и еще девятью регионами РФ

Над территорией десяти регионов России, включая Астраханскую, Белгородскую и Московскую области, были массово перехвачены и уничтожены БПЛА со стороны Украины.

Ночь на 21 июня стала испытанием для российской противовоздушной обороны. По данным Министерства обороны, дежурные расчеты отразили масштабную воздушную атаку, в ходе которой было уничтожено 239 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Это один из самых массированных налетов за последнее время.

География отраженных атак

Беспилотники фиксировались практически одновременно в разных частях страны. В сводку военного ведомства вошли девять субъектов:

Астраханская область

Белгородская область

Брянская область

Курская область

Орловская область

Ростовская область

Краснодарский край

Республика Крым

Республика Адыгея

Кроме того, перехваты осуществлялись над акваториями Азовского и Черного морей — там дроны уничтожали на подлете к береговой линии.

Столичное направление

Мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на 21 июня подтвердил: средства ПВО Министерства обороны сбили два беспилотника, которые двигались по направлению к Москве. Оба аппарата были уничтожены на подступах к городу, в зоне ответственности подмосковных расчетов. На месте падения обломков оперативно работали специалисты экстренных служб. Угрозы для жителей столицы и области, по официальным данным, не возникло.

Итоги суток: больше 700 дронов

Если же брать полные сутки, то цифры выглядят еще внушительнее. Всего за последние 24 часа ВСУ применили против России 740 беспилотников, передает «Интерфакс». Помимо воздушных целей, российские военные отразили удары двумя реактивными снарядами HIMARS американского производства и сбили 13 управляемых авиационных бомб.

Работа группировок войск

Параллельно с отражением ночного налета подразделения группировок «Север», «Запад», «Восток» и «Южная» вели системную работу по подавлению вражеской беспилотной авиации. За сутки, по данным Минобороны, было уничтожено 104 пункта управления БПЛА. В числе прочего ликвидированы:

49 пунктов управления дронами (группировка «Запад»)

9 станций спутниковой связи Starlink и 42 беспилотника (группировка «Восток»)

27 антенн связи и БПЛА, 7 терминалов Starlink, 5 пунктов управления дронами (группировка «Южная»)

41 пункт управления беспилотной авиацией и 180 дронов, включая 49 тяжелых боевых R-18 (группировка «Север»)

Следить за оперативной обстановкой и/или экстренной информацией в регионе можно в канале «РСЧС Московская область» в МАКС.