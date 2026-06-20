ПВО сбили два БПЛА, направлявшихся к Москве

В ночь на 20 июня в 01:35 средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата, следовавших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, после уничтожения целей обломки упали на территории региона, где в настоящее время работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших не приводится.

До этого сообщалось, что в подобных случаях гражданам следует сохранять спокойствие и трезво оценивать происходящее. Необходимо проявлять осторожность и избегать контакта с любыми подозрительными предметами.

При обнаружении таких объектов важно сразу сообщить об этом в экстренные службы по номеру 112 и не предпринимать самостоятельных действий.

Рекомендуется ориентироваться только на официальные сообщения уполномоченных ведомств, не распространять неподтвержденные сведения и следовать указаниям оперативных служб. Основной приоритет — сохранять привычный режим жизни, соблюдая базовые меры безопасности.