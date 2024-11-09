МИД РФ предупредил Запад о появлении ядерной опции в связи с обновленной доктриной

Обновленная ядерная доктрина позволит появиться ядерной опции, с помощью которой можно будет решать проблемы при остром кризисе в отношениях с западными странами. Так считает Сергей Рябков, заместитель главы министерства иностранных дел России. Его слова привел «Интерфакс».

По мнению Рябкова, сейчас ведется корректировка ядерной доктрины, причем не в рамках военных планов, а в качестве основы государственной политики. Ядерное сдерживание становится фактором государственной политики, с помощью которой РФ будет противостоять Западу. Он считает, что страны НАТО уже слишком далеко зашли в своем стремлении конкурировать с Россией.

«Действия западной группы, как будто безнаказанность не имеет пределов, им можно идти по лестнице эскалации до бесконечности, пока Москва не дрогнет и в Москве не сдадут нервы», — так охарактеризовал Рябков действия противоборствующей стороны.

Вскоре в госполитике будет прописана опция обращения к ядерному оружию, к ней можно будет прибегнуть в случае острого кризиса со странами НАТО и Запада. По этой причине иностранным политикам не стоит чувствовать себя безнаказанными и способными навязать всем вокруг свою волю.

Ранее Рябков уже заявлял, что США и Россия могут столкнуться в прямом противостоянии, такой риск нельзя исключать. Пока Соединенные Штаты ищут способ в очередной раз проверить РФ на прочность, Москва старательно демонстрирует терпение. Но в какой-то момент все может решительно измениться.