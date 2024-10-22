Заместитель министра иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков заявил, что текущие отношения между Россией и США достигли своей самой низкой точки за многие десятилетия. Таким мнением он поделился в интервью сербской газете «Политика».

По его словам, риск прямого столкновения между двумя странами в современных условиях представляет собой серьезную угрозу, которую нельзя игнорировать.

«Знаем, как спекулируют на самой идее красных линий наши противники, как они подзуживают друг друга, чтобы в угоду Киеву столкнуть Североатлантический альянс в прямой конфликт с Россией. Осознаем, что это крайне опасная ситуация», — сказал Рябков.

Рябков отметил, что Вашингтон продолжает испытывать Россию на прочность в различных сферах и в ответ на эти действия РФ демонстрирует терпение.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что действия, которые предпринимаются в отношении РФ со стороны Запада, являются беспрецедентными. В частности, глава государства говорил так о санкциях, которые Запад ввел и продолжает вводить против России.

Кроме того, Путин подчеркивал, что западные государства неоднократно нарушали договоренности. В пример он привел нерасширение НАТО, которое на деле за последние годы расширилось лишь на две страны — Финляндию и Швецию.

Ранее сообщалось, что в Польше осознали важность восстановления отношений с Россией.