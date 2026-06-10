Микроавтобус влетел в толпу у храма в Екатеринбурге: есть погибшие

Четыре человека, включая маленького ребенка, погибли в результате ДТП в центре Екатеринбурга. Микроавтобус неожиданно выехал за пределы проезжей части и врезался в толпу и ограждение у храма Большой Златоуст, пишет РЕН ТВ .

Трагедия произошла 10 июня. Зеленый микроавтобус на скорости вылетел с дороги у перекрестка около храма. Повреждения также получил легковой автомобиль.

В результате ДТП погибли четыре человека. Среди них — маленький ребенок. Общее число пострадавших, по разным данным, достигает 10 человек. Однако эти подробности еще уточняются.

По данным SHOT, водитель мог потерять сознание. По его словам, он ехал на зеленый сигнал светофора, хотел быстро проехать перекресток. Затем в глазах помутнело, он потерял сознание и мог перепутать педали. Часть аварии, по его словам, он не помнит.

Обстоятельства и причины устанавливаются. На месте работают полиция и спасатели.