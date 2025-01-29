В США успешно испытали «самолет будущего» Boom Supersonic

Американская компания Boom Supersonic успешно завершила первый сверхзвуковой полет демонстрационного прототипа XB-1, который станет предвестником будущего авиалайнера Overture. Об этом пишет РИА Новости.

Тестирование прототипа прошло в аэрокосмическом центре Мохаве в Калифорнии. Главный летчик-испытатель компании управлял самолетом, поднявшимся на высоту более десяти километров. На этой отметке аппарат разогнался до скорости 1,122 Маха, преодолев звуковой барьер и достигнув примерно 1207 километров в час. Это событие стало важной вехой для частных разработчиков авиационной техники.

По данным компании, XB-1 стал первым гражданским сверхзвуковым самолетом независимой разработки, созданным в США. Ранее подобные технологии оставались прерогативой государственных военных программ или международных проектов. До этого момента единственными сверхзвуковыми пассажирскими лайнерами считались британо-французский «Конкорд» и советский Ту-144. Однако оба этих аппарата прекратили эксплуатацию из-за экономической неэффективности и ряда проблем с безопасностью.

Boom Supersonic надеется изменить ситуацию, предложив рынку принципиально новое решение для быстрых перелетов. Следующим этапом станет разработка полноценного авиалайнера Overture, который сможет перевозить пассажиров со скоростью, вдвое превышающей скорость звука.

Ранее стало известно о том, что уроженка Узбекистана родила в самолете, пролетая над Гренландией. Теперь у ребенка есть право на гражданство страны.