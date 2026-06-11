Москвич едва не погиб после опасного эксперимента с ядом гадюки

Москвич решил выработать иммунитет к змеиному яду, поймал гадюку на даче и привез ее домой. Эксперимент едва не стоил ему жизни, но смельчака спасли благодаря профессионализму и оперативности врачей. Об этом пишет MSK.KP.RU со ссылкой на телеграм-канал Научно-исследовательского института скорой помощи им. Склифосовского.

Сообщается, что мужчина поймал змею на даче, принес домой и решил выработать иммунитет к укусу. Однако когда змея атаковала, реакция организма оказалась мгновенной и пугающей. Рука вздулась, пальцы посинели, на коже проступили кровоподтеки. Яд гадюки — штука коварная, он нарушает свертываемость крови, и без срочной помощи человек может погибнуть от внутреннего кровотечения.

В институте подчеркивают: попытки «выработать иммунитет» к яду — это смертельно опасно. Даже малые дозы способны вывести из строя жизненно важные органы. Никакого привыкания тут не происходит. Организм не становится сильнее, он просто рискует не справиться с очередной порцией токсина.

Медики привели еще один показательный пример. Другой пациент решил «поднять иммунитет» с помощью борщевика. Мужчина искренне считал это растение лечебным. В реальности же сок борщевика вызывает чудовищные ожоги, особенно под воздействием солнечного света. Итог закономерен — тяжелые поражения кожи и визит к врачам.

В Центре острых отравлений НИИ имени Склифосовского обоим горе-экспериментаторам провели необходимое лечение. Со змееловом и любителем борщевика занимались несколько дней. К счастью, оба выжили и отправились домой, наверняка пересмотрев свои взгляды на народные методы оздоровления.

В лечебном учреждении предупреждают: сомнительные практики, взятые из интернета или придуманные на даче, несут прямую угрозу жизни. Ни гадюка в квартире, ни борщевик на грядке не являются безопасными инструментами для укрепления здоровья. Единственный правильный путь — обращаться к врачам и доверять официальной медицине.