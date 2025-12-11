МВД раскрыло, как работники почты скрыли кражу почти 10 млн

Полиция в Новосибирской области раскрыла хищение почти 10 миллионов рублей, которое работники почты попытались скрыть под видом пожара в салоне почтового автомобиля. Об этом сообщили в МВД России.

5 декабря водитель почтового автомобиля сообщил правоохранителям, что на трассе в Тогучинском районе произошел пожар в салоне: огнем якобы были уничтожены две инкассаторские сумки, при этом корреспонденция осталась невредимой. По его словам, он самостоятельно потушил возгорание.

В ходе проверки полицейские пришли к выводу, что пожар был инсценирован. Выяснилось, что водитель достал из сумок 9,8 млн руб. и передал деньги сообщнице — менеджеру почтового подразделения.

Сообщница спрятала наличность в цветочном горшке. В ведомстве показали оперативное видео: на кадрах видно задержанного мужчину в наручниках и деньги, спрятанные в горшке.

Задержаны 40‑летний водитель и 41‑летняя сотрудница отделения связи. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту кражи.

В ходе обысков большая часть похищенной суммы была изъята; около 500 тыс. руб. подозреваемая успела положить на свою банковскую карту и перевести родственнику.

Ранее сообщалось, что сотрудница киоска в течение полутора лет похищала лотерейные билеты.