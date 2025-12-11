Воровка без удачи: что стало с омичкой, которая украла 1400 лотерейных билетов в надежде выиграть

Полиция Омска возбудила уголовное дело в отношении 77-летней продавщицы лотерейного киоска. Женщина подозревается в хищении 1400 лотерейных билетов, пишет «РГ».

Согласно данным следствия, правонарушения совершались на протяжении полутора лет. Стоимость похищенных билетов составляла от 30 до 1000 рублей за штуку.

Подозреваемая активировала все билеты, но смогла выиграть только один раз — 2000 рублей, которые затем потратила на покупку новых лотерей.

Преступление было раскрыто после проведения ревизии владельцем киоска, который обнаружил недостачу. Общая сумма ущерба оценена в 336 тысяч рублей.

После выявления хищения продавщица пообещала компенсировать ущерб, однако вскоре уволилась и перестала поддерживать контакт.

