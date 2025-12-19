На протяжении всего дня: ПВО сбила 12 беспилотников над российской территорией 19 декабря

В течение дня пятницы, 19 декабря, противовоздушная оборона ВС РФ перехватила над своей территорией 12 беспилотников противника. Об этом сообщило в официальном телеграм-канале Министерство обороны.

По утверждению военных, ВСУ продолжала попытки наносить удары по объектам на территории РФ, но неизменно получали отпор.

«С 8.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они.

Над территорией Белгородской области было перехвачено девять беспилотников. Над Брянской и Самарской областями, а также над акваторией Черного моря, нейтрализовали по одному БПЛА.

Ранее Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках в ночь на 19 декабря. Больше всего БПЛА, 36 единиц, перехватили над территорией Ростовской области.