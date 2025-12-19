Уничтожено 94 беспилотника: российская ПВО отразила в ночь на 19 декабря воздушные атаки ВСУ

На протяжении ночи на пятницу, 19 декабря, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 94 дрона неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Ростовской областью было уничтожено 36 беспилотников. Над Белгородской областью сбили 17 БПЛА. 15 дронов перехватили в Воронежской области. Еще семь удалось нейтрализовать над Каспийским морем. По шесть летательных аппаратов уничтожили над Астраханской и Самарской областями. Пять беспилотников сбили над акваторией Азовского моря, и над Курской областью и Краснодарским краем — еще по одному.

Ранее Минобороны сообщило о 47 сбитых беспилотниках в ночь на четверг, 18 декабря. Больше всего БПЛА, 31 единица, было перехвачено над Брянской областью.