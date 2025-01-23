На Украине назвали сроки окончания активной фазы конфликта

По утверждению Юлии Свириденко, украинского министра экономики, бизнесмены настроены оптимистично относительно завершения конфликта. Они надеются, что его активная фаза закончится уже в текущем году. Ее точку зрения привело РИА Новости.

Свириденко выступила на экономическом форуме, который проходил в Давосе. Она заявила, что украинские предприниматели настроены позитивно и считают, что на протяжении 2025 года конфликт в-основном уже закончится. Все расчеты бизнеса строятся именно на этом.

«Активная фаза войны закончится в этом году. Но, конечно, мы должны вести переговоры о гарантиях безопасности и их практическом внедрении», — указала министр.

Она также добавила, что лучшей гарантией безопасности для Украины станет ее вступление в НАТО.

Ранее госсекретарь США Блинкен заявил, что желание Украины завершить конфликт является основным условием для запуска мирных переговоров. Именно Киев должен решать, заключать ему мирный договор, или нет. Для такого шага украинскому правительству необходимо дать четкие гарантии безопасности.