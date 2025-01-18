Блинкен назвал желание Украины обязательным условием для завершения конфликта

Для того, чтобы по поводу украинского конфликта был заключен мирный договор, должно быть обязательное желание Киева пойти на такой шаг. Так считает Энтони Блинкен, госсекретарь Соединенных Штатов. Его слова привело РИА Новости.

По его мнению, одним из самых главных условий заключения мира должны быть веские гарантии безопасности в отношении Украины. Иначе Россия просто получит передышку на некоторое время, а позже снова вторгнется на украинскую территорию. По данной причине у Киева должна появиться четкая уверенность в том, что этого не произойдет. Именно это предстоит решить Трампу и его команде.

«Думаю, что будущая администрация в состоянии, если Украина этого захочет и сделает такой выбор, помочь ей договориться о хорошей сделке», — указал он.

Ранее Блинкен заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область очень много значит на будущих мирных переговорах. Чем сильнее будут позиции украинской армии к моменту прекращения огня, тем легче будет Киеву добиться выгодных условий мира.