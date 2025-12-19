Началась эвакуация жильцов: в Липецке обломки беспилотника угодили в жилой дом

На один из жилых домов в Липецке рухнули обломки беспилотника, его обитателей пришлось эвакуировать из здания. Об этом сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, в результате инцидента нет погибших либо раненых. На месте ЧП сейчас работают представители экстренных служб.

«Угроза обрушения отсутствует. Идет обследование помещений и прилегающей территории. В целях безопасности проводится эвакуация жильцов», — указал он.

Артамонов также попросил всех местных жителей сохранять спокойствие и выполнять все распоряжения представителей власти.

В Липецкой области регулярно сбивают украинские беспилотники. Так ранее Минобороны сообщало, что над регионом был перехвачен БПЛА неприятеля поздно вечером 13 декабря.