Российская ПВО насбивала за три часа почти сотню украинских дронов над регионами РФ

С 20:00 до 23:00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили 94 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, запущенных с территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в вечерней сводке.

В частности, над территорией Республики Крым было сбито 41 воздушное судно самолетного типа. В Брянской области зафиксировано 24 таких случая, а в Смоленской области — 7.

Оборонное ведомство также сообщило о сбитых беспилотных летательных аппаратах. Шесть из них были уничтожены над Белгородской областью, шесть — над Курской, пять — над Орловской, три — над Тульской. Еще по одному БПЛА было сбито над Калужской и Липецкой областями.

Ранее стало известно о двух погибших в Саратове в результате атаки БПЛА.