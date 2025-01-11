Находящийся в розыске россиянин пришел в полицейский участок

Россиянин, который находится в федеральном розыске, пришел в полицейский участок для восстановления паспорта. Об этом информировал телеграм-канал «Mash на Мойке».

36-летний Денис Р. (фамилия не указывается) посетил отделение полиции в Санкт-Петербурге после того, как потерял свой документ.

В ходе проверки данных сотрудники правоохранительных органов выяснили, что этот мужчина скрывается от властей МВД в Новосибирской области.

В результате россиянина задержали непосредственно на месте происшествия. Тем не менее, ему удалось восстановить утраченный паспорт.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области мужчина убил жену из-за ревности и политических разногласий.