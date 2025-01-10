В Херсонской области мужчина убил жену из-за ревности и политических разногласий

В Херсонской области произошло убийство. Там мужчина убил собственную жену из-за политических разногласий и ревности. Об этом сообщило РИА Новости.

ЧП произошло в поселке городского типа Чаплынка в Херсонской области. В семье произошла ссора во время распития спиртных напитков.

«На почве ревности и политических разногласий, злоумышленник нанес женщине многочисленные удары по жизненно важным органам», — заявили журналистам в региональном управлении Следственного комитета.

В результате 50-летняя женщина скончалась из-за полученных травм. Злоумышленник задержан. Он уже дал признательные показания. В его отношении возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее сообщалось, что в Балашихе задержали молодого человека, который на улице избил пенсионера. Пожилого мужчину госпитализировали, а напавший на него парень попал в полицию.