«Нелегал-2026»: четверо мигрантов с судимостями высланы из Рязанской области

В Рязанской области прошла операция «Нелегал-2026», и ее итоги оказались жесткими: семерых иностранцев отправили на родину в принудительном порядке. Все они до этого находились в Центре временного содержания иностранцев при местном УМВД. Об этом сообщает издание 7info .

Если присмотреться к цифрам, становится понятно, почему к этим людям такое внимание. Четверых ждала именно депортация — процедура для тех, чье дальнейшее пребывание в России признали невозможным. Среди них оказались граждане трех среднеазиатских стран и один выходец из Латинской Америки. У каждого за плечами серьезный криминальный след: судимости за наркотики, дачу взятки и даже организацию нелегальной миграции. Формулировка «создают угрозу общественному порядку» здесь — не формальность, а констатация фактов.

Еще трех человек выдворили в административном порядке — это более «бытовая» история нарушений. В ходе рейдов полицейские выяснили, что они просто незаконно пересекли границу или нарушили правила пребывания в стране. Без криминала, но закон есть закон.

Всех семерых довели до аэропорта Домодедово — под конвоем полицейских и судебных приставов. Оттуда — прямым рейсом на историческую родину. Любопытная деталь: билеты мигранты оплачивали из собственного кармана. То есть государство не стало тратить ни копейки на их отправку, только проконтролировало, чтобы процесс прошел без срывов.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о выдворении мигрантов за отказ от медосмотра.