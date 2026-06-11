Здоровье граждан в приоритете: Путин подписал закон о выдворении мигрантов за отказ от медосмотра

Президент России только что подписал закон, который кардинально меняет правила для иностранцев, отказывающихся от обязательного медицинского осмотра. Документ призван навести порядок в сфере, где долгие годы процветала бесконтрольность: приезжие, игнорирующие санитарные требования, больше не смогут безнаказанно находиться в стране. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Механизм жесткий и последовательный. За первый отказ от медосмотра последует крупный денежный штраф. Но главное — не первое наказание, а эскалация. Если иностранца поймают на повторном нарушении, сумма штрафа вырастет многократно, а затем его ждет административное выдворение из России. То есть простая финансовая санкция перерастает в реальную угрозу потерять право находиться в стране.

Проблема, которую решает закон, далеко не нова. Общество давно тревожилось по поводу рисков завоза инфекционных заболеваний — туберкулеза, кори, сифилиса, ВИЧ и других опасных болезней. Сам президент не раз публично указывал на эту угрозу, подчеркивая, что навести порядок в миграционной сфере необходимо. Эксперты годами били тревогу из-за практики оформления фиктивных медицинских справок, часто купленных даже за пределами России. Обязательные проверки превращались в пустую формальность, а реальные риски оставались.

Новый закон ударяет именно по этой теневой системе. Помимо административных штрафов для уклоняющихся, вводится полноценная уголовная ответственность за изготовление и использование поддельных медицинских документов. Это значит, что спрос будет не только с самих мигрантов, но и с тех, кто кормится на этом черном рынке.

По оценкам специалистов в области миграционной политики, ключевая дисциплинирующая мера здесь — как раз связка «штраф плюс выдворение». Сама по себе законодательная реакция выглядит продуманной и своевременной, хотя, конечно, полностью обойти новые правила попытаются. Но сигнал послан абсолютно четкий: здоровье граждан и безопасность общества становятся безусловным приоритетом. Государство намерено усиливать контроль, пресекать любые схемы фиктивного прохождения проверок и реально защищать интересы своих граждан.

Насколько эффективно нормы заработают на практике, покажет время. Но сам факт подписания этого закона — важнейший маркер смены курса. В сторону повышения ответственности, прозрачности и, что самое главное, нетерпимости к ситуациям, когда чужие болезни создают реальную угрозу для миллионов людей.

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