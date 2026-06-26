Ночная атака БПЛА 26 июня 2026: массированный налет на столицу и регионы

Ночь на 26 июня 2026 года стала одной из самых напряженных для российской системы ПВО. Украинские беспилотники атаковали Московский регион, Тульскую, Воронежскую, Самарскую и другие области. Губернаторы отчитались о десятках сбитых дронов, пострадавших и повреждениях инфраструктуры.

Москва и Московская область: до 36 сбитых дронов за ночь

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в течение ночи последовательно сообщал об уничтожении беспилотников, летевших на столицу. Первые десять дронов были сбиты примерно в 02:24. Затем число сбитых БПЛА росло: 18, 21, 30 и, по последним данным, — 36. Также сообщалось о нейтрализации еще пяти дронов. На местах падения обломков работают экстренные службы. На фоне атаки в столичных аэропортах были введены временные ограничения.

Тульская область: массированная атака 73 БПЛА, пострадавшая и разрушения

Тульская область подверглась самой массированной атаке. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что за ночь силами ПВО уничтожены 73 украинских БПЛА.

В результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом, пострадала женщина, ей оказывается медицинская помощь. В регионе сохраняется опасность БПЛА, губернатор призвал жителей к осторожности.

Воронежская область: сирены и угроза прямого удара

В Воронежской области ночь прошла под звуки сирен. В 1:49 системы оповещения сработали в Борисоглебском районе, а в 3:15 губернатор Александр Гусев объявил об угрозе прямого удара БПЛА в самом Воронеже. В 05:45 Гусев сообщил об отбое угрозы в трех округах, однако к шести утра режим опасности БПЛА сохранялся на всей территории области.

Самарская область: режим «Беспилотная опасность»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев около 4:10 объявил на территории региона режим «Беспилотная опасность». В связи с этим в области ограничили работу мобильного интернета. Ранее, вечером 25 июня, вводился план «Ковер».

Другие регионы

По данным СМИ, в ночь на 26 июня воздушная тревога из-за БПЛА также сработала в Крыму, Волгоградской, Владимирской, Ивановской и Липецкой областях.