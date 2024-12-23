ОАК передала обновленные Су-34 и Су-57 российским вооруженным силам

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав Ростеха, передала обновленные истребитель-бомбардировщик Су-34 и современный истребитель Су-57 российским вооруженным силам, как сообщили в ОАК.

Су-34 высоко ценится пилотами за свои выдающиеся тактико-технические и боевые способности. Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов назвал Су-57 «королем неба», отмечая его как самую передовую модель в категории оперативно-тактических самолетов.

Су-57 (по НАТО — Felon) представляет собой многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для нейтрализации всех типов воздушных, наземных и морских объектов.

Этот самолет обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, внутрифюзеляжным вооружением, радиопоглощающим покрытием (технология «стелс») и современным бортовым оборудованием.

Интеллектуальные системы Су-57 позволяют ему выполнять некоторые функции пилота, включая управление полетом и подготовку к использованию оружия.

Ранее сообщалось, что «Калашников» расширил боевые возможности новейшей авиаракеты «Вихрь-1».