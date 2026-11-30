Предпенсионеры, лишившиеся работы, могут рассчитывать на пособие по безработице до 15 886 рублей в месяц без учета районного коэффициента. Этот федеральный максимум действует с 1 февраля 2026 года на протяжении всего установленного периода выплат. Итоговая сумма зависит от прежнего заработка и продолжительности стажа.

Как пояснил в интервью изданию «Газета.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, к предпенсионерам относят граждан, которым до права на страховую пенсию по старости осталось не более пяти лет, включая право на досрочный выход. При наличии не менее 26 недель работы в течение года перед началом безработицы выплата в первые три месяца составляет 75% среднего заработка, в следующие четыре — 60%, затем — 45%. На каждом этапе действует установленный предел. По общему правилу пособие назначается суммарно до 12 месяцев в пределах 18 месяцев. При длительном страховом стаже срок увеличивается: за каждый год сверх 25 лет у мужчин или 20 лет у женщин прибавляются две недели.

По расчетам эксперта, женщине с 28 годами страхового стажа могут добавить 16 недель выплат сверх года. Общий срок при таком продлении ограничен 24 месяцами в пределах трех лет. Пособие назначает служба занятости после признания гражданина безработным.

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