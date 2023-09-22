Площадь пожара в офисном здании в Щелково увеличилась до двух тысяч «квадратов»

Площадь пожара в торгово-офисном здании в подмосковном Щелково увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В здании обрушилась мансарда на площади тысяча «квадратов», уточнили в ведомстве. До этого произошло частичное обрушение третьего этажа.

Пожар в нежилом здании в 1-м Советском переулке произошел в пятницу утром. По предварительным данным, никто не пострадал. Установление всех причин произошедшего контролирует городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Красногорске погибли два человека, в том числе малолетний ребенок.