Двухлетняя девочка и ее дядя погибли при пожаре в частном доме в Кашире
Фото: [пресс-служба прокуратуры МО]
Два человека, включая двухлетнего ребенка, погибли при пожаре в частном доме в поселке под Каширой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.
Возгорание произошло накануне днем на первом этаже дома на Лесной улице в поселке Новоселки. По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении.
«В результате отравления продуктами горения погибли дядя и двухлетняя дочка владелицы дома», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Установление всех обстоятельств произошедшего и ход расследования уголовного дела по факту случившегося контролирует Каширская городская прокуратура.
Как уточнили в пресс-службе подмосковного главка МЧС, о пожаре спасателям сообщили очевидцы. Площадь возгорания составила 156 квадратных метров. К ликвидации огня привлекали почти тридцать человек и девять единиц техники.
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