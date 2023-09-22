Двухлетняя девочка и ее дядя погибли при пожаре в частном доме в Кашире

Два человека, включая двухлетнего ребенка, погибли при пожаре в частном доме в поселке под Каширой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Возгорание произошло накануне днем на первом этаже дома на Лесной улице в поселке Новоселки. По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении.

«В результате отравления продуктами горения погибли дядя и двухлетняя дочка владелицы дома», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Установление всех обстоятельств произошедшего и ход расследования уголовного дела по факту случившегося контролирует Каширская городская прокуратура.

Как уточнили в пресс-службе подмосковного главка МЧС, о пожаре спасателям сообщили очевидцы. Площадь возгорания составила 156 квадратных метров. К ликвидации огня привлекали почти тридцать человек и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Щелково загорелось двухэтажное офисное здание.