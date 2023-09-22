В горящем торгово-офисном здании в Щелково частично обрушился третий этаж
Фото: [пресс-служба прокуратуры МО]
При пожаре в торгово-офисном здании в 1-м Советском переулке в Щелково произошло частичное обрушение третьего этажа, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
В надзорном ведомстве уточнили, что сведения о возгорании поступили спасателям около семи часов утра. Изначально площадь пожара составляла одну тысячу квадратных метров, затем огонь распространился на площади 1,2 тысячи «квадратов».
В настоящий момент пожарные продолжают тушение. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Установление причин возгорания контролирует Щелковская городская прокуратура.
Ранее сообщалось, что два человека, в том числе двухлетний ребенок, погибли при пожаре в частном доме в городском округе Кашира.