Площадь пожара в торгово-офисном здании в Щелково увеличилась до 1,2 тысячи «квадратов»

Площадь пожара в двухэтажном торгово-офисном здании в подмосковном Щелково увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание произошло утром в пятницу на мансарде нежилого здания. По предварительным данным, пострадавших нет.

К тушению привлечены свыше семидесяти человек и более двадцати единиц техники, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в частном доме в поселке под Каширой. Погибли два человека, в том числе двухлетняя девочка.