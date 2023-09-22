Площадь пожара в торгово-офисном здании в Щелково увеличилась до 1,2 тысячи «квадратов»
Фото: [пресс-служба МЧС России]
Площадь пожара в двухэтажном торгово-офисном здании в подмосковном Щелково увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Возгорание произошло утром в пятницу на мансарде нежилого здания. По предварительным данным, пострадавших нет.
К тушению привлечены свыше семидесяти человек и более двадцати единиц техники, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в частном доме в поселке под Каширой. Погибли два человека, в том числе двухлетняя девочка.