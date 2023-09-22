Офисное здание загорелось в подмосковном Щелково на площади около тысячи квадратных метров

В городском округе Щелково горит двухэтажное офисное здание. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров. К тушению привлечены семьдесят пять человек и двадцать шесть единиц техники.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

По информации из открытых источников, в нежилом здании, которое загорелось, находятся офисы и магазины.

«В Подмосковье горит мансарда двухэтажного нежилого здания. Площадь пожара — тысяча квадратных метров», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье загорелись две постройки, расположенные на территории киногородка в заповеднике «Горки Ленинские».