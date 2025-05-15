По делу об обрушении здания в Бангкоке суд выдал 17 ордеров

По данным издания, в число тех, кто является подозреваемым по делу обрушения недостроя, входят как инженеры и подрядчики, так и проектировщики — все, кто был занят в строительстве этого объекта, в том числе и глава одной из крупнейших строительных фирм Таиланда Italian-Thai Development Public Company LTD, миллиардер Премчай Каннасут. Как установили следователи, конструкция недостроя не соответствовала нормам и стандартам, не был соблюден и баланс несущих конструкций, не использовались и качественные материалы.

СМИ уточняют, что всем подозреваемым собираются предъявить обвинения по статьям 227 и 238 УК Таиланда — это преступная халатность при проектировании и строительстве, которая повлекла за собой смерть граждан. Напомним, что число жертв при обрушении здания составило больше 80 человек человек, 11 до сих пор остаются пропавшими без вести.