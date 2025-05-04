Число жертв обрушения небоскреба в Бангкоке возросло до 86 человек
Мощное землетрясение в Таиланде унесло жизни 86 человек в центре Бангкока
Фото: [unsplash.com]
В результате крушения небоскреба в центре Бангкока количество погибших достигло 86 человек. Об этом сообщила администрация таиландской столицы. Отмечается, что восемь человек считаются пропавшими без вести, их судьба остается неизвестной.
Спасательные службы продолжают поисково-спасательную операцию на месте обрушения 30-этажного здания в районе Чатучак на севере Бангкока.
Землетрясение магнитудой 8,2 произошло 28 марта в Мьянме, вызвав мощные подземные толчки. В результате природного катаклизма в Мьянме погибло около 3,8 тыс. человек. Эпицентр землетрясения и его волны затронули несколько стран Азиатского региона, в том числе Таиланд.
Вследствие подземных толчков в Бангкоке произошли многочисленные разрушения. В центре города обрушилось здание Управления генерального аудитора. По всей территории северных, северо-восточных, центральных и южных районов зафиксированы повреждения инфраструктуры и крупные разрушения.
Ранее сообщалось, что в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,3.