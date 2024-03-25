Почти 70 бригад скорой и подмосковного ТЦМК оказывали помощь пострадавшим в «Крокусе»

Почти семьдесят бригад скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Подмосковья оказывали помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Первая бригада скорой приехала на место уже через четыре минуты после поступления вызова на пульт диспетчера, подчеркнул министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Он уточнил, что всего в оказании помощи были задействованы пятьдесят четыре бригады Московской областной станции скорой помощи и пятнадцать бригад ТЦМК.

Все медучреждения региона были готовы к приему пострадавших и имеют все необходимое для того, чтобы оказывать экстренную помощь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил медиков, которые сейчас борются за жизнь пострадавших во время теракта.