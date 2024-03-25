Первая бригада скорой прибыла к «Крокусу» через 4 минуты после вызова

Первая бригада скорой помощи прибыла к «Крокус Сити Холлу» через четыре минуты после вызова. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области сообщил ТАСС .

В ведомстве добавили, что всего в оказании помощи было задействовано пятьдесят четыре бригады скорой помощи и пятнадцать — территориального центра медицины катастроф.

Помимо этого, было оперативно налажено взаимодействие со столичными экстренными службами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в больницах и стационарах после теракта в «Крокус Сити Холле» остаются девяносто семь пострадавших.