Подмосковные спасатели призывают соблюдать осторожность в Старый Новый год

В ночь с субботы на воскресенье спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности. Как отмечает заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин, после семейного застолья многие отправляются из дома во дворы, парки и скверы. В это время взрослым следует следить за детьми, не оставлять их без присмотра детей в толпе.

«Одевайтесь по погоде, не злоупотребляйте спиртными напитками, не реагируйте на провокации и будьте взаимно вежливыми», —подчеркивает Игорь Сорокин.