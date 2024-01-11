Подмосковным рыбакам напомнили о правилах безопасности на льду

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили любителям зимней рыбалки о важности соблюдения мер безопасности при выходе на лед. Спасатели в ежедневном режиме патрулируют областные водоемы.

Замначальника территориального управления №13 Дмитрий Чебочкин отметил, что в рамках патрулирования водных объектов в Ступино, Серпухове и Чехове спасатели рассказали рыбакам, как обезопасить себя на льду.

Так, специалисты рекомендовали заранее продумывать маршрут и передвигаться по льду, избегая участков с трещинами или вросшей растительностью. Также не следует выходить на лед вблизи устья притоков, мест выхода подземных вод, у плотин. Кроме того, гражданам посоветовали не ходить на рыбалку в темное время суток, метель или сильный мороз.