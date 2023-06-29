Подозреваемых в вымогательстве и ранении полицейских задержали в Подмосковье

Сотрудники уголовного розыска задержали четырех мужчин в возрасте от 23 до 33 лет, которые подозреваются в вымогательстве и ранении сотрудников полиции в Орехово-Зуевском городском округе.

Как сообщила руководитель пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова, злоумышленники вымогали у одного из местных жителей сто тысяч рублей под предлогом компенсации за низкое качество ремонта автомобиля, а также угрожали расправой.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию. При задержании подозреваемые оказали сопротивление. Один из них достал пистолет и произвел несколько выстрелов, ранив двоих полицейских. В соответствии с законом, сотрудники правоохранительных органов применили табельное оружие.

«Двое полицейских и один из правонарушителей были госпитализированы, позже в медицинском учреждении от полученных ранений один из сотрудников скончался», — сообщила Петрова.

Подозреваемых доставили в территориальный отдел полиции. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках задержали 43-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве своего знакомого на почве ревности.