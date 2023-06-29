Полицейский погиб при задержании злоумышленников в подмосковной деревне Анциферово

Один сотрудник полиции убит, еще один получил ранение при задержании злоумышленников в деревне Анциферово в Орехово-Зуевском городском округе. Об этом сообщила официальный представитель Главного следственного управления СК России по Подмосковью Ольга Врадий. Ее слова приводит ТАСС .

Инцидент произошел накануне. Полицейские были на задержании четырех подозреваемых в вымогательстве. В результате один из них открыл ответный огонь и сделал не менее пяти выстрелов.

«В результате один из сотрудников скончался от ранения, второй находится в больнице», — сказала Врадий.

Уточняется, что сейчас подозреваемый, устроивший стрельбу по сотрудникам полиции, задержан. Им оказался 26-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 40-летнего жителя Егорьевска при попытке сбыта наркотиков.