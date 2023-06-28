Жителя Химок задержали по подозрению в убийстве знакомого в ходе ссоры

В Химках задержали местного жителя, который подозревается в убийстве своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

По данным ведомства, преступление произошло накануне в поселке Лунево. Компания из местных жителей распивала алкогольные напитки на лавочке в двадцати метрах от пруда. В результате возник конфликт, причиной которого стала ревность. В ходе ссоры 43-летний подозреваемый ударил 39-летнего оппонента ножом в область шеи.

В рамках расследования уголовного дела были допрошены свидетели, проведена очная ставка и осмотрено место происшествия. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать в суд об избрании задержанному меры пресечения.

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