Жителя Химок задержали по подозрению в убийстве знакомого в ходе ссоры
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В Химках задержали местного жителя, который подозревается в убийстве своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.
По данным ведомства, преступление произошло накануне в поселке Лунево. Компания из местных жителей распивала алкогольные напитки на лавочке в двадцати метрах от пруда. В результате возник конфликт, причиной которого стала ревность. В ходе ссоры 43-летний подозреваемый ударил 39-летнего оппонента ножом в область шеи.
В рамках расследования уголовного дела были допрошены свидетели, проведена очная ставка и осмотрено место происшествия. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать в суд об избрании задержанному меры пресечения.
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