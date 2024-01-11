Пограничники задержали подростка из Чехии, который хотел попасть в ВСУ

Молодой человек сбежал из дома в Остраве, пересек границу Украины, но так и не осуществил своего плана, сообщает «Московский комсомолец» .

Информацию о беглеце передали офицерам Силезского погранотряда Польши, а та сообщила коллегам из Украины. По их информации, подросток 15 лет направился в сторону границы. Он сбежал из дома от родных 10 января.

В ходе расследования молодого человека отследили по мобильному телефону. Выяснилось, что последний раз он был подключен в польском городе Пшемысль. После проверки оказалось, что юный чех уже пересек украинскую границу. По данным погранслужбы, иностранец хотел присоединиться к ВСУ и выступить против России.

Украинские пограничники развернули подростка обратно, отправив домой из Польши в Остраву.

Ранее сообщалось, что в Польше начали раздавать повестки украинцам. Бумажки вручал военный комиссар. При этом известно, что на Украине происходит страшная путаница при учете военнослужащих и потенциальных бойцов.